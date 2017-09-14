В Николаеве сообщили о минировании воинской части: военных эвакуировали

В Николаеве из-за ложного сообщения о минировании расположенной на проспекте Героев Украины воинской части, на территории которой базируется 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины, эвакуировали военных.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, анонимное сообщение поступило по спецлинии «102» в среду, 13 сентября, около 14.40.

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Заявитель сообщил, что взрыв должен произойти через 25 минут. "На место происшествия немедленно прибыли специалисты взрывотехнической службы ГУНП, кинологи, сотрудники следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции, ГСЧС, патрульные и скорая медицинская помощь. Полицейские оцепили район возможной опасности и эвакуировали военных", - сообщили в полиции.

В ведомстве не уточняют, какое количество военнослужащих было эвакуировано. Правоохранители, обследовав здания и территорию, никаких предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружили. Работа воинской части была возобновлена.

Следственным отделением Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.