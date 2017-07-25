На Житомирщине возле военного объекта телевизионщики пытались запустить квадрокоптер, их задержали

Представителей одного из украинских телеканалов задержали при попытке запустить квадрокоптер вблизи территории военного объекта Воздушных Сил ВСУ в Житомирской области. Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ на своей странице в Facebook.

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"Сегодня, 25 июля, вблизи одного из военных объектов Воздушных Сил ВСУ, расположенного в Житомирской области, силами оперативно-дежурной службы воинской части задержали представителей одного из отечественных телеканалов при попытке запуска квадрокоптера в трехкилометровой зоне прилегающей территории военного объекта", - говорится в сообщении.

Сообщается, что задержанных передали Национальной полиции Украины, обстоятельства их деятельности в указанной зоне выясняются.

"Командование Воздушных Сил Вооруженных ил Украины в очередной раз предостерегает от провокационных действий рядом с военными частями. Ведь военнослужащие суточных нарядов, согласно уставных обязанностей, имеют право применять оружие во время несения службы", - подчеркнули в ВСУ.

Отмечается, что за любые нарушения, связанные с проникновением на территорию военного объекта, использованием беспилотных летательных аппаратов над воинскими частями и местами воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним - они будут сбиваться без предупреждения, а имеющие отношение к таким инцидентам лица – задерживаться и привлекаться к ответственности согласно законодательству Украины.