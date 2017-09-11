Движение поездов Киевского метро возобновлено в обычном режиме

Движение поездов на «синей ветке» столичного метро возобновлено в обычном режиме.

Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен» в Facebook.

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«Движение возобновлено в обычном режиме», - говорится в только что обнародованном сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 18.37 в тоннеле столичного метрополитена между станциями «Контрактовая площадь» и «Тараса Шевченко» из-за попадания масла на перемычку контактной рельсы произошло задымление без последующего горения.

По данным спасателей, жертв и пострадавших нет.

Не работала на вход-выход станция «Контрактовая площадь», а также не работают «Петровка», «Тараса Шевченко» и «Почтовая площадь».