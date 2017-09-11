Возгорание в столичном метро: полиция на Контрактовой сообщила, что движение поездов будет ограничено несколько часов

Правоохранители на станции метро «Контарктовая площадь» сообщили, что движение поездов будет ограничено еще два часа, как минимум. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил полицейский с места происшествия.

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Как сообщал УНИАН ранее, на синей ветке киевского метро из-за возгорания проводки закрыто движение между «Петровкой» и «Тараса Шевченко». Движение поездов между этими станциями остановлено на неопределенный период.

На данный момент поезда курсируют от станции метро «Оболонь» до «Героев Днепра» и «Контрактовой площади» до «Теремков».

Станция метро «Тараса Шевченко» закрыта на вход для пассажиров, вывешены таблички «закрыто по техническим причинам». Станция работает только на выход.

В свою очередь официальная страница Киевского метрополитена в Фейсбук распространила сообщение следующего содержания: Синяя ветка. Движение "Героев Днепра - Майдан Незалежности" и "Петровка" - "Теремки". На перегоне "Контрактовая площадь" - "Тараса Шевченко" было обнаружено задымление.