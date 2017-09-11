В Мариуполе произошел взрыв в многоэтажке, погиб мужчина

В Мариуполе Донецкой области произошел взрыв в квартире на 8 этаже в многоэтажке, есть погибший. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области.

"В результате взрыва, прогремевшего в квартире на 8 этаже многоэтажки в Левобережном районе, погиб человек. На месте работает следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники", - говорится в сообщении.

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Как рассказали в пресс-службе, в однокомнатной квартире обнаружено тело ее хозяина 1970 года рождения с травмами головы и конечностей. В результате взрыва выбиты окна. Информации о других пострадавших пока не поступало.

В данный момент место происшествия обследуют полиция и специалисты ГСЧС. Причины взрыва и обстоятельства гибели человека устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепропетровской области взорвался боеприпас. Четверо детей получили ранения.