В Днепропетровской области взорвался боеприпас: ранены 4 детей (фото)
15:45, 29 августа 2017Происшествия
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Двое детей – в тяжелом состоянии: один ребенок — с осколочным ранением живота, другой – с ампутацией конечности.
На Днепропетровщине прогремел взрыв / фото dp.npu.gov.ua
В г. Подгородное Днепропетровской области сегодня, 29 августа, четверо детей в возрасте от 7 до 10 лет получили осколочные ранения в результате взрыва неизвестного боеприпаса.
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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в области, по предварительной информации, дети играли во дворе, и около 12 часов дня произошел взрыв.
Все дети госпитализированы в больницу, двое из них - в тяжелом состоянии. Один ребенок - с осколочным ранением живота, другой - с ампутацией конечности.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва и происхождение боеприпаса. На месте работают следователи и взрывотехники.
Четверо детей пострадали от взрыва неустановленного боеприпаса на Днепропетровщине
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