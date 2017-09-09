Взрыв машины на Бессарабке: всемирно известной модели грозит ампутация ноги
Врачи не исключают ампутацию ноги женщине, которая постраждала во время взрыва в центре Киева.
Ампутация ноги женщине, пострадавшей в результате взрыва автомобиля на Бессарабке, не исключена. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил один из врачей киевской городской клинической больницы №17, где сейчас находится женщина.
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"К сожалению, такая возможность (ампутации ноги - Ред.) до сих пор сохраняется. Это минно-взрывная травма. Там не только бедро. Там повреждено и лицо, и глаза, и конечности, и скелетная травма, травма мягких тканей. Пострадали внутренние органы. Сейчас давать прогнозы невозможно. Она находится в операционной", - сообщил врач.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 сентября, в Киеве возле Бессарабского рынка (ул. Большая Васильковская) произошел взрыв легкового автомобиля.
В результате взрыва погиб один человек.
«Сейчас подтверждена гибель одного человека. Женщина ранена. С ребенком все в порядке, насколько мне сообщили», - сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
В полиции Киева сообщили, что женщине, пострадавшей в результате взрыва, оторвало ногу.
Полиция расследует инцидент по статье "умышленное убийство".
В свою очередь, директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что погибший в результате взрыва Тимур Махаури был гражданином Грузии и связан с криминальными чеченскими кругами.
Позже в СМИ появилась информация, что пострадавшая в результате инцидента является всемирно известной моделью, которая была лицом «Dior».