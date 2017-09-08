Стало известно, кто находился с погибшим в авто во время взрыва на Бессарабке

20:59, 08 сентября 2017
Происшествия
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Украинка по имени Наталья получила серьезные травмы.

© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН
© Владимир Гонтар, УНИАН

Журналисты выяснили, что женщина и ребенок, которые находились в машине, которая взорвалась в центре Киева, не были родственниками погибшего.

Потерпевшую зовут Наталья, она украинка, как оказалась в машине Тимура, его друзья сказать не могут, передает ТСН.

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Свидетели говорят, что сразу после взрыва на место приехал ее муж и сопровождал до больницы. Девочку, которой 10 лет, отвезли в больницу "Охматдет", и известно, что она пострадала меньше всех.

Якобы врачи говорят, что серьезных повреждений у ребенка нет, только сильно испуган.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева взорвалось авто. Водитель-грузин погиб на месте. Женщине взрывом оторвало ногу, ее дочь получила незначительные повреждения.

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Теги: #взрыв авто в центре Киева#взрыв авто на Бессарабке