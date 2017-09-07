В Одессе полицейские изъяли более $1 миллиона из "общака вора в законе" - Аваков
Полиция "отрабатывает лиц, которые негативно влияют на оперативное положение в регионе".
В Одессе сегодня из «воровского общака» полицейские изъяли более 1 млн долл. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его данным, в ходе масштабной спецоперации полиции по отработке региона правоохранители обнаружили тайник с крупной суммой наличных.
«В Одессе с утра идет спецоперация по криминалитета. Эпизод: полиция изъяла из тайника «общак вора в законе» - 1,069 млн долл., 90 тыс. евро, 500 тыс. грн», - написал Аваков.
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Ранее отдел коммуникации полиции в Одесской области сообщал, что с 5 утра личный состав Одесского гарнизона полиции был поднят по тревоге в связи с началом проведения отработки лиц, которые негативно влияют на оперативное состояние в регионе.
Начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин объявил, что с сегодняшнего дня и до особого распоряжения сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме несения службы.
В спецмероприятиях задействовано более 200 сотрудников криминального блока и бойцов спецподразделений Нацполиции.
Как сообщалось, первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин сообщил о начале проведения операции по противодействию незаконному обороту оружия на территории всей страны, операция стартовала в Одесской области.
Как сообщал УНИАН, в мае в Одессе полиция задержала "смотрящего за общаком" по прозвищу "Шушарик".