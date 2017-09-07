В Харькове патрульного полицейского задержали по подозрению в ограблении

В Харькове по подозрению в ограблении прохожего задержали сотрудника патрульной полиции. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Анатолия Булича.

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По его сведениям, в ночь на 6 сентября на 62-летнего харьковчанина напали неизвестные. Мужчины толкнули и сорвали золотую цепочку.

По подозрению в совершении указанного уголовного правонарушения задержан в порядке ст. 208 УПК Украины 26-летний работник патрульной полиции Харькова.

Следственное управление прокуратуры Харьковской области проводит досудебное расследование по факту грабежа (ч. 2 ст. 186 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении рядового полиции. Проводятся необходимые следственные действия. Максимальная санкция статьи предусматривает 6 лет лишения свободы.