В Балаклее над военной частью пролетел частный самолет: по нему открыли огонь

В Балаклее Харьковской области военные обстреляли частный самолет, который пролетел над территорией воинской части.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, 5 сентября в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступила информация, что около 14:15 над территорией воинской части, расположенной в городе Балаклея, пролетел неизвестный объект.

По сведениям полиции, военнослужащие сделали в его сторону выстрелы из автоматического оружия, после чего объект полетел в сторону села Борщевка Балаклейского район.

Читайте такжеВ Балаклее в результате взрыва снаряда во время разминирования арсенала травмировался военный

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что 38-летний житель Кропивницкого, управляя самолетом «Нарп-1», во время перелета из Новой Водолаги в поселок Вишневое Балаклейского района, нарушил правила безопасности во время полетов и пролетел над территорией воинской части.

Открыто уголовное производство по ст.281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в марте на арсенале в Балаклее произошла диверсия, в результате которой вспыхнули склады с боеприпасами. При детонации одна жительница Балаклеи погибла. Последствия диверсии ликвидируют до сих пор.