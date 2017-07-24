На Прикарпатье частный самолет перевернулся при аварийной посадке, пострадали три человека

На Прикарпатье во время аварийной посадки самолета получили травмы пилот и два пассажира. Это произошло днем 22 июля, сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области в Facebook.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что на борту частного воздушного судна "Cessna 182P", кроме пилота, находились четверо пассажиров, жителей местных сел.

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"Во время полета над городом Коломыя и ближним селом Корнич из-за технических неисправностей пилот, 1954 г.р., житель Тернопольской области, решил совершить посадку на пастбище в селе Корнич. При посадке на травянистую поверхность передняя стойка шасси съехала в канаву, из-за чего самолет перевернулся", - говорится в сообщении.

В результате аварии пассажир, житель села Пядики, с телесными повреждениями в виде закрытой травмы живота, и пилот - с ушибами грудной клетки и раны губы - госпитализированы в Коломыйскую ЦРБ, еще один пассажир получил перелом костей носа, после оказания медицинской помощи его отпустили

В полиции отметили, что разрешительных документов на управление самолетом пилот не предоставил.

По факту происшествия начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, неадекватный пассажир летевшего в Лондон самолета пытался открыть дверь в полете.