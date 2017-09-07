Полицейские задержали мужчину, который пытался поджечь шины возле Рады

16:54, 07 сентября 2017
Происшествия
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Мужчину доставили в терруправление полиции, чтобы выяснить мотивы и обстоятельства инцидента.

Правоохранители оттесняли активистов из-под Совета / facebook.com/yan.dobronosov

Сотрудники Национальной полиции задержали мужчину, который вместе с другими пытался поджечь шины у здания Верховной Рады во время акции протеста автомобилистов.

Об этом Отдел коммуникации полиции Киева сообщает в Facebook.

«Во время акции автомобилистов группа лиц принесла шины и пыталась поджечь их. В ситуацию сразу вмешались правоохранители и прекратили правонарушения. В результате одного мужчину доставили в территориальное управление полиции, чтобы выяснить мотивы и обстоятельства инцидента», - сказано в сообщении.

Организаторы акции во время общения с полицейскими отметили, что эти люди являются провокаторами.

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В полиции подчеркнули, что продолжается проверка, после которой действиям правонарушителей будет дана правовая оценка.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 сентября, у здания парламента автомобилисты начали акцию с требованием легализовать автомобили с европейской регистрацией, завезенные в Украину.

Сегодня днем владельцы автомобилей объявили о завершении акции.

Организаторы акции сообщили, что в парламенте планируется создать рабочую группу по рассмотрению требований автомобилистов.

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Теги: #акция автомобилистов у ВР#задержание мужчины#шины возле Рады