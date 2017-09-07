Участники акции автомобилистов возле ВР объявили о ее завершении: представители областей едут домой

Участники акции протеста автомобилистов у здания Верховной Рады Украины объявили о ее завершении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили со сцены возле центрального входа в парламент.

Они сообщили, что представители областей, которые собрались здесь, разъезжаются по домам.

Митингующие подчеркнули, что это коллективное решение координаторов областей.

В то же время, на площади Конституции продолжают находиться около 200 участников акции, а со сцены продолжаются выступления. Их дубинки и бочки, в которые протестанты били этими дубинками, очутились уже на свободной для прохода граждан территории площади, а почти на лестнице в парламент - за кордоном правоохранителей.

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По некоторой информации, правоохранители забрали у участников акции эти принадлежности. Это произошло якобы после того, как участники акции облили бензином шины, которые также принесли сюда.

Со сцены было также объявлено о том, что в парламенте планируется создать рабочую группу для рассмотрения того вопроса, который поднимают участники акции протеста.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября напротив центрального входа в здание парламента началась акция автомобилистов, которые требуют легализации автомобилей с европейской регистрацией, завезенных в Украину.

Накануне представитель президента в парламенте Ирина Луценко в эфире "Вечернего прайма" на телеканале "112 Украина" заявила, что в ближайшие три месяца планируется принятие закона, запрещающего въезд незаконных автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.

"Мы в ближайшее время, уже работает рабочая группа, закрываем границу для того, чтобы не продолжать эти транзитные передвижения, это накопление в Украине таких незаконных автомобилей. Я думаю месяц-два. Мы должны до ноября принять закон, который запретит въезжать, то есть мы прекращаем такое нашествие", - сказала Ирина Луценко.

По ее словам, будет создана рабочая группа, в которой за три месяца должен быть наработан компромиссный закон.

"О стоимости пошлины, о платежах, которые должны быть оплачены, о штрафных санкциях. И сейчас нарабатываются условия моратория на проверки, драконовские методы, которые якобы применяют. Какой-то определенный период моратория на такие драконовские меры будет сделан, но граница закроется и наработается компромиссный вариант растаможивания этих автомобилей", - отметила представитель президента в парламенте.