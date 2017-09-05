В Днепре с крыши жилой высотки упала и разбилась несовершеннолетняя девушка

В Днепре сегодня с крыши жилой высотки «Башня» на улице Вернадского упала и разбилась несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщили в отделе полиции Днепра.

Информация о смерти девушки поступила в полицию в 9:00.

Читайте такжеСразу 14 балконов загорелись в многоэтажке в Днепре (фото, видео)

Полиция пока не уточняет детали трагедии. Отмечается, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

«Установлено, что девушка 2001 года рождения. Все обстоятельства происшествия выясняются. Собранный материал зарегистрирован в едином журнале учета Соборного райотдела полиции Днепра», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, сразу 14 балконов загорелись в многоэтажке в Днепре. Пожар вспыхнул днем, 28 августа. Огонь мгновенно распространился на шесть этажей. 9-этажку в спальном районе затянуло дымом. Четырех человек спасатели сняли прямо с балконов, еще 40 жителей вывели на свежий воздух по лестнице.