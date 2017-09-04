В Николаеве из-за конфликта на дороге водитель устроил стрельбу и тяжело ранил человека (фото)

В Николаеве неизвестный на автомобиле Geely из-за конфликта с водителем «ВАЗ-2110» устроив стрельбу, тяжело ранив человека, и скрылся с места происшествия. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции области, сообщение об инциденте поступило сегодня, 4 сентября, около 16:40. События происходили у въезда к главному входу завода «Зоря-Машпроект».

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«По словам пострадавших предварительно установлено, что между ними и водителем Geely синего цвета возник конфликт на дороге. Чтобы его выяснить пострадавшие, водитель и пассажир «ВАЗ-2110» начали преследование и, догнав злоумышленника, вышли из авто. Незнакомец сразу начал стрелять из пистолета и попал в одного из мужчин, 31-летнего жителя Николаева. Использовав все патроны, преступник скрылся на своем автомобиле», - говорится в сообщении.

Прохожие вызвали раненному «скорую помощь». Выстрелами также повреждены два транспортных средства, припаркованные на месте происшествия. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

На месте происшествия изъяли 8 гильз, которые направлены на экспертное исследование.

«Правоохранители принимают меры для установления и задержания злоумышленника», - добавили в полиции.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 УК Украины «Покушение на умышленное убийство двух или более лиц». Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.