Полиция ищет свидетелей взрыва возле Кабмина на День Независимости

Столичная полиция просит свидетелей взрыва на улице Грушевского в Киеве, который произошел 24 августа в День независимости, откликнуться для дачи показаний.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Информация об этом происшествии необходима для надлежащего расследования и установления лиц, причастных к взрыву", - отметили в полиции.

В правоохранительном ведомстве также сообщили, что следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве проводит досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту покушения на умышленное убийство, согласно ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В частности, установлено, что 24 августа 2017 года в 14.00 неизвестное лицо на тротуаре напротив Национального художественного музея на улице Грушевского, 6, использовало неустановленное взрывное устройство и совершило покушение на умышленное убийство трех граждан. В результате две женщины и мужчина получили телесные повреждения.

Читайте такжеВзрыв у Кабмина в Киеве: что известно об инциденте на День Независимости (фото, видео)

"Сейчас проводятся следственные и розыскные действия по установлению свидетелей и очевидцев происшествия. В связи с этим следственное управление ГУНП в г. Киеве призывает граждан, имеющих какую-либо информацию об обстоятельствах совершения преступления, обратиться в полицию по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 15, или по телефонам: (098) 965-82-73, (067) 235-24-34", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 августа в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, в результате которого три человека получили телесные повреждения.

Секретарь СНБО Александр Турчинов не исключил, что взрыв мог быть спланированным терактом.

Позже стало известно, что в результате взрыва пострадали жена, теща и друг Героя Украины, командира роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады высокомобильных десантных войск ВСУ Валерия Чибинеева.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в этом деле есть подозреваемые.

Следствие отрабатывает несколько версий взрыва.