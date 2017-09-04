Во Львове маршрутка разбила пять авто из-за отказа тормозов (фото, видео)

Во Львове междугородная маршрутка сообщением Львов - Городок №140 въехала в автомобили. Инцидент произошел утром, 4 сентября, неподалеку от цирка на ул. Городоцкой, 85, передает Zaxid.net.

Маршрутка ехала по улице Городецкой в сторону центра. На видео, которое опубликовали очевидцы, видно, как желтый автобус выезжает на встречку и совершает лобовое столкновение с Lada Kalina и Skoda Oktavia.

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Водитель пояснил, что у него отказали тормоза. Пострадавших в результате ДТП нет, маршрутка ехала без пассажиров. Однако маршрутка повредила по меньшей мере 5 автомобилей.

Как сообщили в патрульной полиции Львова, на месте работает полиция. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!