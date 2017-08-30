В Днепре систематически обстреливают детскую больницу

В среду, 30 августа, в Днепре обстреляли детскую областную клиническую больницу №1. Медучреждение обстреляли в ночь на 30 августа, сообщает Информатор.

Сотрудники больницы, придя утром на работу, увидели разбитые стекла в окнах.

"Сегодня утром при обходе мы обнаружили прострелы в окнах, расположенных в манипуляционной приемного отделения и на лестничной клетке. Кроме этого, было повреждено окно в здании административно-хозяйственной части", - говорит главврач детской областной клинической больницы Владимир Ивашина.

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Как отмечает главврач, подобные инциденты случаются не впервые.

"Это не первый такой случай, они повторяются с завидной регулярностью с 13 апреля этого года. Безусловно, мы обращались в полицию, так как это и моральный ущерб, и материальный. Стоимость замены окон с учетом сегодняшних повреждений – около 9 000 гривень", - сказал Владимир Ивашина.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. С весны этого года мы обращались в полицию уже раз шесть, составляли акты, но результата никакого не было. Стреляют по окнам с интервалами 2-3 недели по ночам – в период с 22.00 до 1.00. Обстреливали и стационар, где лежат дети, и здание хозяйственной части. Мы просили полицию обеспечить дневное и ночное патрулирование территории больницы. И нам ответили, что это будет выполняться", - рассказывает завхоз больницы Ирина Коломоец.

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В сегодняшнем происшествии потерпевших не было. Однако завхоз вспомнила, что во время обстрела этой весной в палате, в окно которой попала пуля, находилась мать с маленьким ребенком, и чудом никто не пострадал.

В данный момент на территории больницы работает полиция. Правоохранители предполагают, что выстрелы производились с пневматического оружия. Полиция пока не комментирует ситуацию.