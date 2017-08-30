Депутат Николаевского горсовета заявляет, что обнаружил в своей машине бомбу (фото, видео)

Депутат Николаевского горсовета Дмитрий Жвавый утром 30 августа заявил, что обнаружил в своей машине бомбу. В подтверждение своих слов он выложил на странице в Facebook фото устройства.

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"Сегодня утром я как обычно вёз ребёнка и жену на работу и детский сад, но какие-то ублюдки хотели подорвать мою семью! Сработала дистанционное устройство взрывчатки", - написал Жвавый.

Взрывчатка заложена в горловине бензобака Toyota Land Cruiser депутата. Судя по видео, на месте работают взрывотехники.