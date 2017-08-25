На Донеччине вандалы разбили памятник погибшим бойцам батальона Кульчицкого (фото)
5 января 2015 года 12 бойцов батальона им. генерала Кульчицкого погибли в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском.
В ночь на 25 августа неизвестные разбили памятник бойцам батальона им. генерала Кульчицкого, погибших в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском в Донецкой области в январе 2015 года. Об этом написала в Facebook жительница города Бахмут Елена Березуцкая.
"Сегодня ночью был разрушен памятник воинам батальная им.генерала Кульчицкого, который находился на трассе под Бахмутом. Город помнит то ужасное ДТБ и погибших молодых ребят. Боль, безудержная боль, как душу растоптали", - отметила она.
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Напомним, что 5 января 2015 в Донецкой между Дебальцево и Артемовском произошло ДТП, в результате которого погибли 12 бойцов Нацгвардии Украины. Военные ехали на ротацию в зоне проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве в четверг утром облили краской, а вечером пытались взорвать.