ДТП в Днепре: под мостом столкнулись два автомобиля (фото)

В Днепре произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого около моста столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Информатор.

Авария произошла около 23:00 24 августа. Автомобиль BYD двигался по Набережной Заводской в сторону центра. Грузовик Газель в это время спускался с Кайдакского моста и поворачивал также в сторону центра.

Читайте такжеВо Львовской области мотоцикл вылетел в кювет, погибли водитель и пассажирка-школьница

Водитель автомобиля BYD, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения и превысил скоростной режим, из-за чего не смог вовремя среагировать, когда увидел в поле зрения Газель. Легковой автомобиль въехал в бок грузовика. От удара BYD развернуло, и он стал поперек проезжей части.

В аварии никто не пострадал. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в России автобус упал в Черное море, 16 человек погибли.