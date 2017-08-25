Появились фото и видео с места падения пассажирского автобуса в Черное море, жертв уже 16

Количество жертв в результате падения автобуса, который перевозил рабочих ООО "Интер-Строй" в поселке Волна в Краснодарском крае, возросло до 16 человек, пишут "РИА Новости" со ссылкой на Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

25 августа в Черное море упал автобус с россиянами. По предварительной информации, автобус упал с четырехметровой высоты. Основная версия аварии – нарушение правил дорожного движения.

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По данным российских СМИ,в автобусе находилось до 40 человек, поисковая операция продолжается. Удалось спасти 24 человека, находившихся в автобусе на момент падения в море.

На месте ДТП с автобусом на Кубани работают более 80 спасателей.