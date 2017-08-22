В Одессе ночью из-за пожара в 16-этажном жилом доме эвакуировали 120 человек

В Одессе в ночь на 22 августа из-за пожара в 16-этажном жилом доме эвакуировали 120 человек, огонь повредил межэтажное перекрытие. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 2:42 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в 16-этажном жилом доме по ул. Академика Глушко (Киевский район города).

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В 2:47 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Во время проведения разведки было установлено, что горит 4-комнатная квартира на 13 этаже.

«Спасатели работали по повышенному рангу вызова «Ранг-2». Вследствие воздействия чрезвычайно высокой температуры возникли механические повреждения перекрытия дома. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 120 и спасли 20 человек. В 4:15 пожар был локализован и в 7:33 ликвидирован», - сообщили в главке.

Отмечается, что огонь уничтожил вышеназванную квартиру и домашнее имущество. Также в результате ЧП повреждены перекрытия между 13 и 14 этажами. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время причина пожара устанавливается. К его тушению привлекались 19 единиц техники и 69 человек личного состава, из них от ГУ ГСЧС 13 единиц техники и 52 человека личного состава.