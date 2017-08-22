Тактика "выжженной земли": боевики уничтожают инфраструктуру и урожай в населенных пунктах под Мариуполем – штаб АТО

Российские наемники прибегают к тактике «выжженной земли», уничтожают инфраструктуру и урожай и пытаются загрязнить и отравить источники питьевой воды на подконтрольной Украине территории в населенных пунктах под Мариуполем. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«На Приморском направлении под вражеским огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались наши укрепления в районе Водяного, Красногоровки, Павлополя, Марьинки и Талаковки», - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики обстреляли жилые кварталы и школу Марьинки - СЦКК

«Демонстрируя коварство и циничность, под покровом ночи, враг использует зажигательные боеприпасы разных калибров, обстреливает деревья и засохшую растительность на полях, а когда начинается пожар, используя дымовую завесу, начинает бить по украинским позициям», - подчеркивают в штабе.

«Тактика выжженной земли номинально считается международным правом военным преступлением», - резюмируют в штабе АТО.

Как сообщал УНИАН ранее, на Донбассе в районе проведения АТО прошла сутки завершилась определенным обострением обстановки.

После 18 часов российско-оккупационные группировки активизировали обстрелы наших позиций, используя в основном минометы и гранатометы. Основное напряжение и в дальнейшем сохраняется на Донецком направлении.