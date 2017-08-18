Шокирующее убийство сотрудницы Одесского СИЗО: начальника изолятора сняли с должности

Начальника Одесского СИЗО на территории которого произошло убийство и расчленение женщины-инспектора сняли с должности.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил прес-секретарь заместителя министра юстиции по пенитенциарной системе Юрий Маслак.

«Начальника СИЗО сняли с должности. Проводится служебное расследование. По его результатам виновные понесут криминальную и дисциплинарную ответственность», - сообщил Маслак.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора.

Разоблачен подозреваемый - 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе. Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Полиция по факту убийства начала расследование по п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как сообщил сегодня на брифинге прокурор Одесской области Олег Жученко, арестант, подозреваемый в совершении убийства и расчленении женщины-инспектора на территории Одесского СИЗО, практически бесконтрольно проживал не в камере, а в хозяйственном блоке.