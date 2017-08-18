Во Львовской области грузовик протаранил два автомобиля, пострадала семья иностранцев с детьми

Во Львовской области во время столкновения грузового автомобиля «КамАЗ» с микроавтобусом Ford Transit пострадали шесть человек, из них трое малолетних детей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции области, автопроисшествие произошло 17 августа в 17.55 в селе Подборцы Пустомытовского района.

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Автомобиль «КамАЗ», за рулем которого находился 50-летний житель Николаевского района Львовщины, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Ford Transit под управлением 38-летнего иностранца. После этого грузовик, находясь в неуправляемом состоянии, столкнулась с автомобилем DAF, за рулем которого находился 40-летний житель Львовской области.

«В результате ДТП телесные повреждения получили водитель микроавтобуса и четверо его пассажиров - 31-летняя женщина и трое детей в возрасте 3, 9 и 10 лет, все иностранцы. У 9-летнего мальчика медики диагностировали «перелом основания черепа, мозговая кома», его доставили в операционное отделение. Другие пострадавшие получили ссадины и ушибы. Также пострадал водитель грузовика «КамАЗ», который после оказания медицинской помощи был отпущен домой», - отмечается в сообщении.

Водитель автомобиля DAF не пострадал.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, во время ДТП пострадала семья из Словакии, которая ехала в микроавтобусе: супруги и трое детей.