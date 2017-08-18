Рейтинг стран по уровню смертности в ДТП: Украина в десятке (инфографика)

В июле министерство инфраструктуры Украины утвердило проект постановления Кабмина, который предлагает уменьшить предельно разрешенную скорость движения на городских дорогах до 50 километров в час. Этот шаг назвали приближением к европейским стандартам и одним из путей исправления печальной статистики смертности украинцев на дорогах.

По данным аналитической группы Corestone Corp, Украина является одним из лидеров в мире по уровню смертности в ДТП вместе с США, Россией, Грузией, Индией и Арменией. Показатели смертности в нашей стране в 3-4 раза выше, чем в европейских странах, где уже существуют подобные ограничения скорости движения на дорогах в населенных пунктах.

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По статистике, ежедневно в Украине происходит в среднем 554 аварий. Особенно актуальным ограничение является для больших городов. В Украине с большим отрывом по количеству ДТП лидирует Киев, где за 10 лет случилось более 500 тыс. аварий.