На Житомирщине во время пожара в частном доме травмирован юноша

В Житомирской области на пожаре в частном домовладении травмировался юноша. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Читайте такжеВ Житомирской области спасатели ликвидировали возгорание торфа на землях запаса поселкового советаКак отмечается в сообщении, 17 августа в 15:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частной кирпичной пристройке к жилому дому в селе Радчицы Овручского района Житомирской области.

Об этом спасателям сообщил сосед, который увидел задымленность в домовладении. Уже на месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что огнем частично охвачена крыша. Существовала реальная угроза распространения возгорания на расположенный вплотную жилой дом. Свои усилия спасатели одновременно направили на тушение крыши пристройки и отражения огня от дома.

В 15:17 пожар был локализован и 16:10 – ликвидирован. Огонь уничтожил часть крыши пристройки и вещи домашнего обихода. Благодаря оперативным действиям специалистов ГСЧС жилой дом остался невредимым. Однако во время попыток спасти от огня домашнее имущество, получил ожоги лица и обеих рук 18-летний сын владельца дома. Его госпитализировали в Житомирскую областную больницу. Пока окончательные обстоятельства этого происшествия устанавливаются специалистами.