В Житомире ликвидировали пожар в частном жилом доме на двух хозяев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 13 августа в 06:12 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Житомире.

Выяснилось, что огнем охвачена часть крыши одноэтажного кирпичного жилого дома на 2 хозяина. Владельца квартиры, в которой произошло возгорание, на тот момент дома не было. Также существовала угроза переброски пламени на соседние жилые дома и хозяйственные постройки.

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Усилиями двух отделений пожарных в 06:36 пожар удалось локализовать. На чердаке хранились вещи домашнего обихода, которые осложняли процесс тушения. В 7:45 пожар был ликвидирован. Специалисты ГСЧС не допустили распространения пламени на часть крыши и внутрь жилых помещений. Огнем уничтожено 40 кв.м кровли, некоторые домашние вещи и мебель, которые хранились на чердаке.

К ликвидации чрезвычайного происшествия привлекалось 10 человек личного состава и 2 пожарных автомобиля.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электросети. Окончательная причина сейчас устанавливается правоохранителями.