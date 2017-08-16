Очевидцы опубликовали видео стрельбы в Киеве при участии нардепа Мельничука

Инцидент между жителями Троещины и нардепом Сергеем Мельничуком ("Воля народа") в Киеве, в ходе которого была открыта стрельба, сняли на видео. Запись опубликована на странице сообщества "Решительные граждане" в Facebook.

Ситуация накалилась возле помещения детского сада. На месте инцидента также была нардеп Надежда Савченко. Пострадавших в результате стрельбы нет.

Читайте такжеДелом о стрельбе на столичной Троещине займется военная прокуратура

Как сообщал УНИАН, в полиции Киева подтверждают факт стрельбы в Деснянском районе во время конфликта с участием внефракционного народного депутата Сергея Мельничука.

Пока известно, что стреляли в воздух. Как заявил экс-"донбассовец" Евгений Шевченко имели место рейдерские разборки.

"Спустя два года мошенническим путем детский сад был изъят из коммунальной собственности, но местные жители с этим не согласились. Два года судов справедливость была восстановлена - соглашение было признано незаконным, было отменено, а детский сад возвращен в коммунальную собственность", - написал он.

Он сообщил, что в детсад приехал народный депутат Мельничук, который стал на защиту мошенников-рейдеров.

Также факт рейдерской атаки подтвердил нардеп Борислав Береза. "На Троещине произошел конфликт местных жителей с рейдерами, которые хотели отжать детский сад. Не тот райончик выбрали. Троещина встретила рейдеров так тепло и приветливо, прощаясь рейдеры отстреливались. Им это не помогло. Их повязали", - написал он.