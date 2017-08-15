Под Киевом обстреляли авто главы объединения собственников машин на еврономерах (фото)

08:19, 15 августа 2017
Происшествия
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Автомобиль Ярошевича со следами обстрела из травматического оружия обнаружили в поле под Белой Церковью. 

Место пребывания самого Ярошевича неизвестно / facebook.com/Авто-Евро-Сила

Под Белой Церковью в Киевской области неизвестные из травматического оружия обстреляли автомобиль председателя ОО "Авто-Евро-Сила" Олега Ярошевича. Об этом говорится на странице организации в Facebook.

Как сообщается, автомобиль главы "Авто-Евро-Сила" Ярошевича со следами обстрела из травматического оружия обнаружили в поле под Белой Церковью. На месте работала полиция и следственно-оперативная группа. 

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"В авто Ярошевича стреляли из "резины" Олег жив и в безопасности. Следственно оперативная группа полиции проводит расследование", - отметили в организации.

Ранее в Харькове неизвестные обстреляли троллейбус.

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