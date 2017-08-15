Под Киевом обстреляли авто главы объединения собственников машин на еврономерах (фото)
Автомобиль Ярошевича со следами обстрела из травматического оружия обнаружили в поле под Белой Церковью.
Под Белой Церковью в Киевской области неизвестные из травматического оружия обстреляли автомобиль председателя ОО "Авто-Евро-Сила" Олега Ярошевича. Об этом говорится на странице организации в Facebook.
Как сообщается, автомобиль главы "Авто-Евро-Сила" Ярошевича со следами обстрела из травматического оружия обнаружили в поле под Белой Церковью. На месте работала полиция и следственно-оперативная группа.
Читайте такжеВ Светловодске неизвестные обстреляли редакцию газеты, расположенную в здании мэрии
"В авто Ярошевича стреляли из "резины" Олег жив и в безопасности. Следственно оперативная группа полиции проводит расследование", - отметили в организации.
Ранее в Харькове неизвестные обстреляли троллейбус.