В Харькове неизвестные обстреляли троллейбус

В Харькове в субботу, 20 мая, неизвестные обстреляли троллейбус. Об этом в Facebook написал директор Департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко.

Инцидент произошел в районе остановки Педуниверситет в Киевском районе города.

"Снова обстреляли троллейбус. Слава Богу, без жертв, повреждены только окна салона и двери. Вероятно, пневматика", - написал он.

"В автобусе в этот момент находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал", - сообщили в полиции.

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"По предварительной информации, неизвестные выстрелили из пневматического оружия. Вещественные доказательства изъяты. Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Личности злоумышленников устанавливаются", - говорится на сайте харьковской полиции.