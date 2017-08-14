В Житомирской области ликвидировали возгорание комбайна. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 13 августа в 17:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании зерноуборочного комбайна в селе Невгода Овручского района.

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По вызову выехали огнеборцы пожарно-спасательной части. Выяснилось, что происшествие случилось, когда комбайн ехал на поле.

"Из-за неисправности подшипника происходило трения механизма, вследствие чего металл перегрелся и задымил. Увидев это, водитель немедленно остановился и вызвал спасателей", - рассказали в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия бойцы ГСЧС провели охлаждение механизма. Локализация пожара произошла в 17:34, а ее ликвидация - в 17:40. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Огонь успел уничтожить лишь остатки соломы, что находились в комбайне. Сам же транспортное средство остался невредимым.