Спасатели более часа боролись с масштабным пожаром в доме в Николаеве (видео)
17:00, 13 августа 2017Происшествия
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Черный густой дым затянул целый микрорайон города.
На Бугском бульваре вспыхнул дом / фото ГСЧС в Николаевской области
В Николаеве в воскресенье, 13 августа, на Бугском бульваре загорелся дом.
Об этом местные жители сообщают в соцсетях, пишет ТСН.иа.
По словам очевидцев, огонь может перекинуться на другие частные дома, расположенные неподалеку, а также подобрался вплотную к многоэтажкам.
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К тому же черным густым дымом окутало весь микрорайон "Сухой фонтан".
Сейчас пламя пытаются потушить несколько пожарных экипажей, о пострадавших пока информации нет.
Тушение пожара осложняется порывистым ветром, а также тем, что вокруг здания растут высокие деревья.
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