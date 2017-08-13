Спасатели более часа боролись с масштабным пожаром в доме в Николаеве (видео)

17:00, 13 августа 2017
Происшествия
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Черный густой дым затянул целый микрорайон города.

фото ГСЧС в Николаевской области

В Николаеве в воскресенье, 13 августа, на Бугском бульваре загорелся дом.

Об этом местные жители сообщают в соцсетях, пишет ТСН.иа.

По словам очевидцев, огонь может перекинуться на другие частные дома, расположенные неподалеку, а также подобрался вплотную к многоэтажкам.

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К тому же черным густым дымом окутало весь микрорайон "Сухой фонтан".

Сейчас пламя пытаются потушить несколько пожарных экипажей, о пострадавших пока информации нет.

Тушение пожара осложняется порывистым ветром, а также тем, что вокруг здания растут высокие деревья.

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