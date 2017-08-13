При попытке выезда в Польшу пограничники задержали наркокурьера с 27 килограммами трамадола

Во Львовской области пограничники в автомобиле обнаружили почти 27 килограммов белого порошка с содержимым наркотического действия. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В частности сообщается, что во время совместной специальной операции «Граница-2017» пограничники Львовского отряда совместно с таможенниками в пункте пропуска «Угринов» на границе с Польшей обнаружили порошок в микроавтобусе Mercedes польской регистрации.

Пограничники отметили, что служебная собака отреагировала на конструктивные полости иномарки, где и было обнаружено 26 пакетов белого порошка.

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«Гражданин Украины намеревался вывезти в Польшу почти 27 килограммов наркотических веществ с содержанием трамадола и фентинила», - говорится в сообщении.

«По данному факту в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье 305 УК Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств). В настоящее время вещество изъято и вместе с владельцем передано сотрудникам УСБУ во Львовской области», - сообщает ГПСУ.

В настоящее время продолжается экспертиза.