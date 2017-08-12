В Литве задержали банду работорговцев, которые везли на продажу украинцев

В Литве задержали организаторов международной сети торговли людьми, которые собиралась вывезти в Британию для принудительного труда граждан Украины, сообщает TBi со ссылкой на Литовскую Службу охраны государственной границы.

Эта операция стала результатом сотрудничества силовиков Литвы, Украины, Великобритании и Польши.

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Окружной суд Вильнюса дал разрешение на арест задержанных – одного украинца и трех литовцев. Им грозит лишение свободы на срок от 4 до 12 лет.

Девятерых граждан Украины, которых хотели переправить в трудовое рабство в Британии, обнаружили во время обысков в помещениях, принадлежащих задержанным.