В Житомире совершено нападение на валютный обменник

В Житомире вчера совершено нападение на валютный обменник.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, днем 11 августа неизвестный мужчина, угрожая кассиру одного из обменников валют с применением взрывчатки, завладел несколькими десятками долларов США и скрылся. За несколько часов его разыскали полицейские.

"Около 14.25 в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на обменный пункт валют в Житомире. Кассир рассказала, что в помещение зашел неизвестный и стал требовать у нее деньги. При этом угрожал применением взрывчатки, демонстрируя какой-то предмет с проводами. Женщина отдала незнакомцу имеющиеся 86 долларов США и нажала на кнопку вызова полиции. Однако злоумышленник мгновенно оставил обменник и скрылся до приезда правоохранителей",- отметили в полиции.

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Со слов кассира и изъятых записей с камер видеонаблюдения правоохранители выяснили приметы нападавшего и ориентировали на его розыск наружные наряды полиции. Уже за несколько часов местонахождении разыскиваемого, которым оказался 22-летний житомирянин, было установлено.

Злоумышленник свою вину признал и признался, что на преступление его толкнули долговые обязательства.

Соответствующая информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.