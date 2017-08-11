В Ивано-Франковске скончался предприниматель, которого расстреляли в авто

В Ивано-Франковске 9 августа умер предприниматель Игорь Гербин, авто которого 31 июля в центре города расстрелял задержанный в настоящее время Михаил Дерещук. Об этом сообщила дочь погибшего на своей странице в Facebook.

По информации местных Интернет-изданий, Гербин умер в больнице, он не смог перенести травм, полученных во время стрельбы. Пострадавший перенес несколько операций, однако спасти его жизнь не смогли.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля, в центре Ивано-Франковска неизвестный злоумышленник из хулиганских побуждений стрелял в 54-летнего предпринимателя, который находился в автомобиле «Audi A6». Нападавший с места преступления скрылся. В тот же день вечером стрелка задержали. В ходе расследования установлено, что злоумышленник совершил из пистолета Макарова шесть выстрелов. Поводом для совершения противоправных действий стала месть.

Прокуратура стрельбу в центре Ивано-Франковска квалифицировала как покушение на убийство. Разыскиваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство гражданина Г. Суд Ивано-Франковска взял задержанного стрелка Михаила Дерещука под стражу на 60 суток.