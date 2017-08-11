Появилось видео смертельной перестрелки на пляже в Полтаве

В Сети появилось видео стрельбы на пляже Дублянщина в Полтаве. В самом начале видео слышны выстрелы, а также драка в кафе. Впоследствии женщина рядом с автором видео решает позвонить в полицию, где ей отвечают, что уже знают о стрельбе и наряд уже едет на вызов.

Читайте такжеПолиция задержала мужчину, который применил оружие во время перестрелки на пляже в ПолтавеПолтавское издание "Коло" со ссылкой на очевидцев сообщает, что стрельба началась с того, что на кафе "Дублянщина бич" напали неизвестные. Сын с отцом (владельцы кафе) начали отстреливаться. Отец сначала дважды выстрелил из карабина вверх, а затем начал стрелять в сторону нападавших. Вследствие этого один человек скончался от ранений в голову и сердце.

Также ранения получил ребенок. Родители попутным транспортом повезли его в травматологию, а оттуда медики перевезли его в детскую больницу. Пресс-секретарь патрульной полиции Наталья Ширипова говорит, что ребенок находится в реанимации.

Владельца кафе доставили в травматологию, нападавшие избили его битами. Стрелявший мужчина задержан, говорят в полиции.

Как сообщал УНИАН, 10 августа на пляже в Полтаве произошел конфлик между мужчинами, который перерос в вооруженный конфликт. В результате один человек погиб, ранение получил ребенок. Один из участников скрылся с места происшествия, поэтому полиция в городе объявила план "Перехват". Через некоторое время в полиции сообщили, что мужчину, который применил оружие во время перестрелки на пляже в Полтаве задержан. Он дает показания полиции.