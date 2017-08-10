Подозреваемому в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Вороненкова продлили арест

Голосеевский суд Киева продлил арест подозреваемому в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Ярославу Тарасенко. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

«По решению суда срок содержания под стражей продлен до 8 октября 2017 года включительно», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что досудебное расследование продолжается.

Тарасенко был арестован в июне. Как заявляла представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец, он был водителем автомобиля, который привез киллера к месту убийства Вороненкова.

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Как сообщал УНИАН, Дениса Вороненкова, который в 2016 году переехал в Украину вместе с супругой Марией Максаковой и получил украинское гражданство, убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам киллер, который позже скончался от ранений.