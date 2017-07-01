Луценко заявил, что прокуратура близка к раскрытию дела об убийстве Вороненкова

Прокуратура близка к раскрытию дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он отметил, что "не склонен объединять" гибель Дениса Вороненкова и полковника Главного управления разведки Минобороны Украины Максима Шаповала.

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"Мы близки к раскрытию этого дела (об убийстве Вороненкова, - ред.), и это совсем другая линия", – заявил генпрокурор.

Напомним Луценко также сообщил, что в расследовании относительно гибели журналиста Павла Шеремета серьезного прогресса пока не наблюдается.