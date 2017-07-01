Луценко заявил, что прокуратура близка к раскрытию дела об убийстве Вороненкова
16:14, 01 июля 2017Политика
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Генпрокурор "не склонен объединять" гибель Дениса Вороненкова и полковника Главного управления разведки Минобороны Украины Максима Шаповала.
В то же время в расследовании убйиства Павла Шеремета прокуратура пока не продвинулась / Фото УНИАН
Прокуратура близка к раскрытию дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Он отметил, что "не склонен объединять" гибель Дениса Вороненкова и полковника Главного управления разведки Минобороны Украины Максима Шаповала.
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"Мы близки к раскрытию этого дела (об убийстве Вороненкова, - ред.), и это совсем другая линия", – заявил генпрокурор.
Напомним Луценко также сообщил, что в расследовании относительно гибели журналиста Павла Шеремета серьезного прогресса пока не наблюдается.
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