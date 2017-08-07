На Киевщине открыли дело против врача, который принимал пострадавших в страшном ДТП пьяным

Прокуратура открыла уголовное дело по факту пребывания врача Бориспольской центральной районной больницы на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения во время приема пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло под Киевом 6 августа. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

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«Бориспольской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) УК Украины», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия. Ход досудебного расследования находится на контроле в Бориспольской местной прокуратуры.

Кроме того, по факту ДТП внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, лобовое столкновение автомобилей ВАЗ и Opel произошло 6 августа в 20.30 возле поворота на пгт Барышевка, Киевской области. В автомобиле ВАЗ погибли четверо взрослых и один ребенок. Второго ребенка - шестилетнюю девочку направили в больницу, где она впоследствии умерла. Водитель остался жив, женщина-пассажир погибла. СМИ писали, что пострадавших в Бориспольской ЦРБ принимал врач в состоянии алкогольного опьянения.