Число погибших в ДТП под Киевом возросло: в больнице скончалась 6-летняя девочка
09:50, 07 августа 2017Происшествия
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ДТП произошло на Бориспольской окружной вблизи АЗС: столкнулись "ВАЗ" и Opel. Шесть человек погибли на месте.
Утром в больнице умерла девочка / dtp.kiev.ua
Число жертв ДТП под Киевом на Бориспольской окружной дороге возросло до семи человек. Об этом в эфире "112 Украина" сказал спикер Нацполиции в Киевской обл. Николай Жукович.
"Девочка была доставлена в больницу, но по состоянию на утро она уже умерла", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, вчера вечером под Киевом произошла жуткая смертельная авария, в результате которой на месте погибли шесть человек. Выжившую шестилетнюю девочку доставили в больницу, где она в последствии умерла.
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