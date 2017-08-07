Число погибших в ДТП под Киевом возросло: в больнице скончалась 6-летняя девочка

Число жертв ДТП под Киевом на Бориспольской окружной дороге возросло до семи человек. Об этом в эфире "112 Украина" сказал спикер Нацполиции в Киевской обл. Николай Жукович.

"Девочка была доставлена в больницу, но по состоянию на утро она уже умерла", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, вчера вечером под Киевом произошла жуткая смертельная авария, в результате которой на месте погибли шесть человек. Выжившую шестилетнюю девочку доставили в больницу, где она в последствии умерла.