На Житомирщине правоохранители обнаружили наркотики у двух прохожих, что назвались туристами

В эти выходные в городе Чуднове Житомирской области правоохранители обнаружили наркотики у двух прохожих, которые назвались туристами.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, утром 5 августа сотрудники полиции остановили на улице Чуднова двух подозрительных прохожих. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили в рюкзаках мужчин растения снотворного мака. При таких обстоятельствах на место происшествия была вызвана следственно-оперативную группу отделения полиции.

Владельцами носилки оказались 28-летний житомирянин и 27-летний житель Чуднівщини. Они назвали себя туристами. Всего правоохранители насчитали в них 102 растения наркосодержащего зелья. Обнаруженное было изъято и направлено на экспертное исследование.

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В настоящее время продолжается дальнейшее выяснение обстоятельств происшествия, в том числе и происхождение наркосырья, в рамках уголовного производства, начатого по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам может грозить штраф или исправительные работы на срок до 2 лет, или полугодовой арест или ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.