В Житомире во время возгорания в квартире пожарные спасли ее хозяйку

В Житомире во время пожара в квартире спасли ее владелицу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 7 августа в 06:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в Житомире. Выяснилось, что пожар произошел в двухкомнатной квартире на первом этаже.

Очаг возгорания находился в коридоре - горел холодильник. Двери дома были закрыты, поэтому пожарные попали внутрь через окно гостиной. Там же обнаружили и 72-летнюю хозяйку. Впоследствии женщина рассказала, что она не могла самостоятельно выйти через сильное задымление в квартире. В специальной одежде и применив аппараты на сжатом воздухе, спасатели открыли входную дверь квартиры и вывели хозяйку на свежий воздух. Медики оказали женщине первую помощь, госпитализация ей не понадобилась.

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В 06:49 пожар был локализован, а в 07:06 – ликвидирован. Таким образом, спасатели предотвратили распространение пламени на другие помещения квартиры. Огнем уничтожено холодильник и некоторые домашние вещи, повреждены межкомнатные двери. Для ликвидации чрезвычайного происшествия привлекалось 8 человек личного состава и 2 пожарных автомобиля. П

о предварительной информации, возгорание произошло вследствие короткого замыкания электропроводки холодильника. Окончательная причина пока устанавливается.