Под Николаевом на трассе произошла стрельба, двое раненых

В воскресенье вечером, 6 августа, на трассе за Николаевом неизвестные открыли стрельбу и напали на автомобиль. Об этом сообщает 0512.

В районе загородного комплекса "Балдино" водитель заметил, что два неизвестных парня вышли на трассу, перекрыли дорогу и пытались броситься под машину. Автомобиль остановился, водитель вышел и сделал замечание, по его словам, пьяным и неадекватным парням.

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В это время один из них достал нож и нанес несколько ударов водителю.

На помощь пострадавшему выбежал пассажир автомобиля. Второй парень при этом достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз в пассажира, а потом и в водителя.

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После этого нападавшие убежали в сторону Одессу через поле. Им удалось скрыться до приезда полиции.