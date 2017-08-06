На Житомирщине за сутки ликвидировано 6 пожаров, среди которых есть возгорание сухой травы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Так, 5 августа в 12:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухой травы в селе Топоры Ружинского района Житомирской области. Об этом спасателей сообщили очевидцы происшествия, которые, проезжая по автодороге, увидели густое задымление.

После прибытия дежурного караула пожарных к месту вызова было установлено, что неподалеку от автодороги горит сухая трава на площади 1,5 га. Существовала угроза дальнейшего распространения пламени до лесопосадки.

Читайте такжеВ Бердичеве предотвратили пожар на территории свалки

Силами бойцов ГСЧС в 13:20 пожар был локализован, а в 14:15 - ликвидирован. В результате происшествия погибших и травмированных не обнаружено. Вероятно, кто-то из проезжающих автомобилей опрометчиво бросил на обочину окурок, что и привело к возгоранию.

Кроме того, в течение суток пожарные ликвидировали возгорание хозяйственных построек. В частности, в Малинском районе горели сараи в селах Федоровка и Украинка. Возгорание еще одной хозяйственной постройки чрезвычайники ликвидировали в поселке Брусилов. В деревне Харлеевка Попельнянского района огнеборцы тушили горящий сеновал, а в селе Кашперовка Барановского района спасли от уничтожения пламенем деревянный дом-пустошь.

В результате этих пожаров погибших и травмированных не обнаружено. Причины возгораний сейчас устанавливают специалисты.