Злоумышленники забросили в магазин Харькова "коктейль Молотова"

Полиция Харькова устанавливает лиц, которые бросили в магазин бутылку с горючим веществом.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции в Харьковской области на своей странице в Facebook.

В ведомстве рассказали, что, по предварительным данным, инцидент произошел вчера около трех часов. Тогда неизвестные злоумышленники разбили окно в магазине на Александровском проспекте, после чего бросили туда бутылку с зажигательной веществом.

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"В результате произошло возгорание продуктового магазина общей площадью 60 кв/м. Пожар ликвидирован силами ГСЧС. Огнем повреждено около 25 кв/м. В результате происшествия пострадавших лиц нет. Сумма ущерба устанавливается", - отметили в ведомстве.

Информацию о событии было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.