В многоэтажке Днепра произошел взрыв, погиб человек (фото)

Сегодня, 5 августа, на улице Тепличной, 35 в жилом 10-этажном доме произошел взрыв. Об этом Информатору сообщили очевидцы происшествия.

По предварительным данным, мужчина на втором этаже многоэтажке закрылся в квартире и никого не впускал. Соседи слышали взрыв. После чего из окна начал валить дым.

По словам соседей, в квартире проживал мужчина, страдающий шизофренией.

На место происшествия вызвали спасателей и полицию.

По словам спикера ГСЧС в Днепропетровской области Дарьи Гречищевой, в квартире обнаружили труп человека. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Спасатели все потушили к этому времени.

В ГУ Нацполиции в Днепропетровской области сообщили, что вызов поступил около 19:00. По прибытию на место в тамбуре нашли тело мужчины, чья личность устанавливается. На месте работают взрывотехники и следователи.